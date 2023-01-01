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Работа без авторства
Работа без авторства, 2018: актеры и роли
Werk ohne Autor / Never Look Away
Работа без авторства
2018 / Германия / Италия
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7.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Работа без авторства, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Florian Henckel von Donnersmarck
В ролях
Том Шиллинг
Tom Schilling
Себастьян Кох
Sebastian Koch
Ина Вайсе
Ina Weisse
Паула Бир
Paula Beer
Саския Розендаль
Saskia Rosendahl
Оливер Мазуччи
Oliver Masucci
Евгений Сидихин
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