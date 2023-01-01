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Работа без авторства Работа без авторства
Киноафиша Фильмы Работа без авторства Работа без авторства, 2018: актеры и роли
Werk ohne Autor / Never Look Away Работа без авторства 2018 / Германия / Италия
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Работа без авторства, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Флориан Хенкель фон Доннерсмарк Florian Henckel von Donnersmarck
В ролях
Том Шиллинг Том Шиллинг Tom Schilling Себастьян Кох Себастьян Кох Sebastian Koch Ина Вайсе Ina Weisse Паула Бир Паула Бир Paula Beer Саския Розендаль Саския Розендаль Saskia Rosendahl Оливер Мазуччи Оливер Мазуччи Oliver Masucci Евгений Сидихин Евгений Сидихин
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