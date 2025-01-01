Меню
Награды и номинации фильма Три одинаковых незнакомца 2018

Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
 Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Лучший документальный фильм
Номинант
 Лучший документальный фильм
Номинант
Сандэнс 2018 Сандэнс 2018
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
