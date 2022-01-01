|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Trapped
|Роб Симонсен
|4:56
|2
|Dirt Farm
|Роб Симонсен
|3:28
|3
|Chess
|Роб Симонсен
|1:18
|4
|Summerville
|Роб Симонсен
|1:41
|5
|Research
|Роб Симонсен
|1:53
|6
|Under the Floor
|Роб Симонсен
|3:11
|7
|Nice Replica
|Роб Симонсен
|0:43
|8
|Culpable
|Роб Симонсен
|1:53
|9
|Laboratory
|Роб Симонсен
|3:59
|10
|Lab Partners
|Роб Симонсен
|2:02
|11
|Definitely Class Five
|Роб Симонсен
|2:06
|12
|Go Go Go
|Роб Симонсен
|0:39
|13
|Trap Him
|Роб Симонсен
|3:54
|14
|Don't Go Chasing Ghosts
|Роб Симонсен
|2:42
|15
|Mini-Pufts
|Роб Симонсен
|3:45
|16
|Down the Well
|Роб Симонсен
|4:13
|17
|The Temple Resurrected
|Роб Симонсен
|2:03
|18
|The Plan
|Роб Симонсен
|2:59
|19
|Suit Up
|Роб Симонсен
|2:08
|20
|No, I'm Twelve
|Роб Симонсен
|2:26
|21
|Getaway
|Роб Симонсен
|2:54
|22
|Callie
|Роб Симонсен
|2:31
|23
|Protecting the Farm
|Роб Симонсен
|5:40
|24
|Showdown
|Роб Симонсен
|2:30
|25
|Reconciliation
|Роб Симонсен
|4:36