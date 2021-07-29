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Охотники за привидениями: наследники Охотники за привидениями: наследники
Киноафиша Фильмы Охотники за привидениями: наследники Отзывы о фильме «Охотники за привидениями: наследники»
Ghostbusters: Afterlife Охотники за привидениями: наследники 2021 / США
7.7 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Охотники за привидениями: наследники»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

После смерти дедушки внуки вместе с мамой переезжают на его старую ферму в Оклахоме. В маленьком городке неподалеку все считали ее владельца чудным и нелюдимым, но все равно знали его ближе, чем собственные родственники. В подвале дети находят таинственную лабораторию с множеством непонятных изобретений и старый кадиллак Ecto-1. Все эти артефакты – прошлое давно позабытых «Охотников за привидениями», о которых помнит лишь местный школьный учитель. Теперь истории о призраках…

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. 29 июля 2021, 11:06
Оценка
Ждем премьеру
29 июля 2021, 11:06 Ответить
User 23 октября 2021, 15:23
ждууу
23 октября 2021, 15:23 Ответить
Бафало 31 октября 2021, 18:07
думаю, не оправдает ожиданий(
31 октября 2021, 18:07 Ответить
Любовь ❤💖💛 29 ноября 2021, 15:38
Оценка
Ерунда полная!
29 ноября 2021, 15:38 Ответить
Александра Кренева 4 декабря 2021, 11:20
Оценка
Круто
4 декабря 2021, 11:20 Ответить
gridneva2804 4 декабря 2021, 18:46
Оценка
Очень скучный , наивноглупый фильмец,пустой сюжет, нечего смотреть .... Если только для начальных классов.
4 декабря 2021, 18:46 Ответить
Ешь Трупов 6 декабря 2021, 14:49
Оценка
Фильм слабенький, но проезжает катком по ностальгии выдавливая слёзы умиления. Если это действительно эпилог, то он прекрасен.
6 декабря 2021, 14:49 Ответить
jordan-19 7 декабря 2021, 09:28
Оценка
Ужасная скукота! Еле досидели с горем пополам. Такой чуши давно не смотрели. Для меня загадка, откуда здесь 7.7 баллов, когда судя по отзывам это должно быть менее 5
7 декабря 2021, 09:28 Ответить
iden1111 8 декабря 2021, 15:39
Оценка
Такая нудятина…откуда такой высокий рейтинг?! Для детей этот фильм пожалуй будет интересным.
8 декабря 2021, 15:39 Ответить
User 12 декабря 2021, 04:26
Оценка
Отличный фильм. Хорошая игра актёров, хорошая графика и потресающее музыкальное сопровождение. Ну, а самое главное, это достойное уважение к оригиналу
12 декабря 2021, 04:26 Ответить
kirillivannikov394 19 декабря 2021, 03:11
Оценка
Ребят, подскажите будут романтические сцены??
19 декабря 2021, 03:11 Ответить
jordan-19 22 декабря 2021, 10:25
Оценка
Интересно, как ресурс подчищает негативные отзывы и вытягивает за уши фильм. Уже 5ый раз ставлю пол звезды. Если бы можно было за это поставить меньше, поставил бы. Фильм просто ужасный.
22 декабря 2021, 10:25 Ответить
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