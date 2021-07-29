Наша рецензия

После смерти дедушки внуки вместе с мамой переезжают на его старую ферму в Оклахоме. В маленьком городке неподалеку все считали ее владельца чудным и нелюдимым, но все равно знали его ближе, чем собственные родственники. В подвале дети находят таинственную лабораторию с множеством непонятных изобретений и старый кадиллак Ecto-1. Все эти артефакты – прошлое давно позабытых «Охотников за привидениями», о которых помнит лишь местный школьный учитель. Теперь истории о призраках…