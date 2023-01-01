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Охотники за привидениями: наследники Охотники за привидениями: наследники
Киноафиша Фильмы Охотники за привидениями: наследники Охотники за привидениями: наследники, 2021: актеры и роли
Ghostbusters: Afterlife Охотники за привидениями: наследники 2021 / США
7.4 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Охотники за привидениями: наследники, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Райтман Джейсон Райтман Jason Reitman
В ролях
Кэрри Кун Кэрри Кун Carrie Coon Финн Вулфхард Финн Вулфхард Finn Wolfhard Пол Радд Пол Радд Paul Rudd МакКенна Грейс МакКенна Грейс Mckenna Grace Билл Мюррей Билл Мюррей Bill Murray Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Энни Поттс Энни Поттс Annie Potts Дэн Эйкройд Дэн Эйкройд Dan Aykroyd Боким Вудбайн Боким Вудбайн Bokeem Woodbine Оливер Купер Оливер Купер Oliver Cooper
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