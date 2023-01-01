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Охотники за привидениями: наследники
Охотники за привидениями: наследники, 2021: актеры и роли
Ghostbusters: Afterlife
Охотники за привидениями: наследники
2021 / США
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7.4
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64
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Охотники за привидениями: наследники, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Райтман
Jason Reitman
В ролях
Кэрри Кун
Carrie Coon
Финн Вулфхард
Finn Wolfhard
Пол Радд
Paul Rudd
МакКенна Грейс
Mckenna Grace
Билл Мюррей
Bill Murray
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Энни Поттс
Annie Potts
Дэн Эйкройд
Dan Aykroyd
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