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Домино Домино
Киноафиша Фильмы Домино Отзывы о фильме «Домино»
Domino Домино 2019 / Дания / Нидерланды / Франция / Италия / Бельгия
4.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Домино»

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Копенгагенские полицейские Кристиан (Николай Костер-Вальдау) и Ларс (Сёрен Маллинг) приезжают по вызову в дом, где предположительно происходит семейная ссора. Однако вместо поругавшихся супругов на этаже их встречает темнокожий бородач (Эрик Эбуане) в красных от крови ботинках. В его квартире обнаруживается труп мужчины с отрубленными пальцами и взрывчатка, сложенная в ящик с помидорами. Пока Кристиан осматривает место преступления, задержанный ловко освобождается от наручников, перерезает…

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daniilseregin1994 19 июня 2019, 02:02
Оценка
Ужасно
19 июня 2019, 02:02 Ответить
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