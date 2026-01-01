Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма В супе

Награды и номинации фильма В супе 1993

Венецианский кинофестиваль 1992 Венецианский кинофестиваль 1992
Golden Lion
Номинант
Сандэнс 1992 Сандэнс 1992
Драматургия
Победитель
Специальный приз жюри
Победитель
