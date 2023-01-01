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В супе
В супе, 1993: актеры и роли
In the Soup
В супе
1993 / США / Франция / Германия / Япония
7.1
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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В супе, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Рокуэлл
Alexandre Rockwell
В ролях
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Джим Джармуш
Jim Jarmusch
Сеймур Кэссел
Дженнифер Билз
Jennifer Beals
Уилл Пэттон
Will Patton
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