«Свадебный год»: Рецензия Киноафиши

Режиссёр Роберт Лукетич – человек интересной судьбы. Он начал снимать, ещё будучи подростком, но первый полнометражный фильм поставил только к 30 годам. Зато какой: «Блондинка в законе» по книге Аманды Браун стал хитом, заработав в прокате почти 150 миллионов долларов, и сделал Риз Уизерспун звездой. Несмотря на своеобразный околофеминистский пафос первого фильма, дальше отношения Лукетича с женскими персонажами не особо ладились, хоть он и продолжал снимать ромкомы. В 2009-м его «Голая правда» получила сразу две антипремии Союза женщин-киножурналистов (AWFJ): Hall of Shame и Sexist Pig Award.

Наверное, Лукетич и сам тогда устал от однотипных комедий, потому что в 2010-х его начало клонить в сторону триллеров и драм; получалось ещё хуже. За последние несколько лет он снял только пару серий «Девственницы Джейн». В эпоху смерти ромкомов карьера Лукетича легко могла закончиться, но в этом году режиссёр вернулся к жизни, сняв «Свадебный год».

Действие картины происходит в Лос-Анджелесе. Самоуверенная раздолбайка Мара (Сара Хайланд) любит тусить и немного – фотографировать, но большую часть времени ей приходится проводить в дорогом бутике, где она работает консультантом. У неё есть лучший друг – гей (Мэтт Шайвли) и нет парня: серьёзные отношения – это не про неё. Как-то раз в «тиндере» Мара знакомится с Джейком (Тайлер Джеймс Уильямс), простым поваром из забегаловки, искренним и обаятельным парнем. У них быстро завязываются отношения, а спустя какое-то время на пару обрушивается ворох приглашений на свадьбы от друзей и родственников. Делать нечего, приходится идти: за год Мара и Джейк должны побывать на семи церемониях, а заодно разобраться в собственных отношениях и планах на будущее.

«Свадебный год»

История Мары и Джейка – попытка понять, как миллениалы воспринимают брак. Закономерный вопрос для жанра, чьей заветной мечтой всегда было кольцо на безымянном пальце. Пересмотр традиционной модели романтических отношений в массовой культуре последних лет стал причиной кризиса ромкомов, и Лукетич вместе со сценаристом Дональдом Диегой об этом не забывают. По-настоящему фильм начинается с того момента, когда герои получают приглашения на торжества. Но незадолго до этого есть характерный эпизод, когда коллега хвастается перед главной героиней только что подаренным обручальным кольцом. Тут всё понятно без слов: крупный план Мары; недоумение сменяется испугом, а потом переходит в отвращение.

Что правда, то правда: реакция героини точно передаёт отношение к свадьбе многих молодых людей. Недоумение здесь – от необходимости участвовать в бессмысленных ритуалах, завязанных на религии; страх – из-за боязни потерять себя в браке, утратив возможность самореализации; отвращение – из-за неизбежного родства с чужой семьёй, у которой наверняка свои правила и нормы. Всё это показано в фильме, который выстроен как чертовски долгая Одиссея по свадебным вечеринкам. У Мары и Джека достаточно времени для того, чтобы подумать и примерить на себя шкуру новобрачных.

Правдивая, и, чего уж там, трогательная история отношений главных героев разворачивается на фоне лайт-версии фильма «Горько». Кажется, свадьбы везде одинаковые: бессмысленное и беспощадное веселье, безумные родственники и постоянные эксцессы. Всё это, как и большинство шуток по теме (по крайней мере, в дубляже), вторично и неизобретательно. Лукетич достаёт приёмы откуда-то из нулевых, пуская в ход массовое отравление, красотку-бывшую и всё в таком духе. Прямолинейный режиссёрский стиль конфликтует с драматичной линией отношений, отчего картина как будто расслаивается: сверху – второсортная комедия из 2000-х, а под ней – современная драмеди.

В итоге воспринимать фильм всерьёз не получается. Для комедии (даже старомодной) он слишком предсказуемый, для драмы – слишком поверхностный. Но несколько дельных мыслей в фильме всё же есть. Так, если хотите научиться жить вместе с кем-то, лучше сначала научиться жить с собой. Правда, то же самое было и в «Блондинке в законе». Ну, и собак надо любить, конечно: для режиссёра, который и сам живёт с псом, это важная тема. Но больше всего в связи с фильмом удивляет, как работы Лукетича стали лакмусовой бумажкой ромкомов последних двух десятилетий. «Блондинка в законе», открывшая десятилетие в 2001-м, и «Свадебный год», закрывающий десятилетие в 2019-м, принципиально отличаются только тем, каких собак выбирают герои: на место чихуахуа пришли питомцы из приюта. Ничего нового под солнцем.

Евгений Ермакович