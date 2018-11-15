Выжги сцену: Фильм, 2018

«Burn the Stage: the Movie» – это первый фильм от бойбенда BTS, который показывает закулисную жизнь в ходе гастрольного тура BTS WINGS, чтобы полностью рассекретить историю стремительного взлета этой группы к славе.



Это кинематографические событие, которое нельзя пропустить, позволяет взглянуть вблизи на то, что происходит, когда самый успешный мировой бойбенд всех времен сокрушает преграды и вторгается на мейнстримную музыкальную сцену. Эксклюзивные кадры из тура и совершенно свежие интервью тет-а-тет с членами группы BTS подарят поклонникам беспрецедентную возможность заглянуть в жизнь своих кумиров и счастливый шанс для всех вместе отметить это в кинотеатрах по всему миру.