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Burn the Stage: The Movie

Выжги сцену: Фильм, 2018

2018 / Корея
8.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

«Burn the Stage: the Movie» – это первый фильм от бойбенда BTS, который показывает закулисную жизнь в ходе гастрольного тура BTS WINGS, чтобы полностью рассекретить историю стремительного взлета этой группы к славе. 

Это кинематографические событие, которое нельзя пропустить, позволяет взглянуть вблизи на то, что происходит, когда самый успешный мировой бойбенд всех времен сокрушает преграды и вторгается на мейнстримную музыкальную сцену. Эксклюзивные кадры из тура и совершенно свежие интервью тет-а-тет с членами группы BTS подарят поклонникам беспрецедентную возможность заглянуть в жизнь своих кумиров и счастливый шанс для всех вместе отметить это в кинотеатрах по всему миру.

8.5 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 18 января 2019
Премьера в мире 15 ноября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Пак Чжон Су
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Выжги сцену: Фильм 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Эржена Ванчикова 27 июня 2019, 10:39
когда он появится в прокате? Он будет в Улан-Удэ?
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16 голосов
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