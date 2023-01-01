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Короли Догтауна Короли Догтауна
Киноафиша Фильмы Короли Догтауна Короли Догтауна, 2005: актеры и роли
Lords of Dogtown Короли Догтауна 2005 / США / Германия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Короли Догтауна, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Хардвик Кэтрин Хардвик Catherine Hardwicke
В ролях
Эмиль Хирш Эмиль Хирш Emile Hirsch Виктор Расук Виктор Расук Victor Rasuk Джон Робинсон John Robinson Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Ребекка Де Морнэй Ребекка Де Морнэй Rebecca De Mornay Америка Феррера Америка Феррера America Ferrera
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