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Короли Догтауна
Короли Догтауна, 2005: актеры и роли
Lords of Dogtown
Короли Догтауна
2005 / США / Германия
7.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Короли Догтауна, 2005: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кэтрин Хардвик
Catherine Hardwicke
В ролях
Эмиль Хирш
Emile Hirsch
Виктор Расук
Victor Rasuk
Джон Робинсон
John Robinson
Хит Леджер
Heath Ledger
Ребекка Де Морнэй
Rebecca De Mornay
Америка Феррера
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