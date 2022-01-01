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Голем: Начало Голем: Начало
Киноафиша Фильмы Голем: Начало Отзывы о фильме «Голем: Начало»
The Golem Голем: Начало 2018 / Израиль
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Отзывы о фильме «Голем: Начало»

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Конец XVII века, маленькая еврейская деревушка на территории Литвы. Безутешная мать Ханна (Хани Фюрстенберг), несколько лет назад потерявшая своего сына, продолжает попытки завести нового ребенка вместе с мужем Бенджамином (Ишай Голан). Затея это бесполезная и никакого результата не приносит. Тогда Ханна решает посвятить себя изучению древних еврейских текстов. Женщинам не дозволено изучать каббалу, однако Ханна при молчаливом согласии мужа занимается именно этим. И не зря. Скоро в общину…

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