Наша рецензия

Конец XVII века, маленькая еврейская деревушка на территории Литвы. Безутешная мать Ханна (Хани Фюрстенберг), несколько лет назад потерявшая своего сына, продолжает попытки завести нового ребенка вместе с мужем Бенджамином (Ишай Голан). Затея это бесполезная и никакого результата не приносит. Тогда Ханна решает посвятить себя изучению древних еврейских текстов. Женщинам не дозволено изучать каббалу, однако Ханна при молчаливом согласии мужа занимается именно этим. И не зря. Скоро в общину…