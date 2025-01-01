Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа

Она ищет убийцу, он — себя: турецкий мини-сериал «Темная комната» закручивает сюжет похлеще «Настоящего детектива»

Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»

Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»

Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули

Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик

В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил

Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз

Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему

Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе