Дышите нормально, 2018

«Дышите нормально» — история о двух женщинах, проживающих на самом краю полуострова Рейкьянес в Исландии, Ларе и Адже. Лара — исландка, беззаветно любящая своего сына. Заботу о нем она сочетает с активной борьбой за права человека. Аджа — беженка из далекой Гвинеи. Находящаяся на грани отчаяния, женщина надеется, что власти Скандинавии удовлетворят ее просьбу о политическом убежище. В борьбе за лучший мир для себя и своих близких они встречаются снова и снова, в череде хлопот и обстоятельств порой забывая, что все, что им так необходимо — глубоко вздохнуть и начать ценить каждую секунду ежедневного счастья.