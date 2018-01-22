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Дышите нормально
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Andið eðlilega / And Breathe Normally

Дышите нормально, 2018

2018 / Бельгия / Исландия / Швеция
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15 голосов
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О фильме

«Дышите нормально» — история о двух женщинах, проживающих на самом краю полуострова Рейкьянес в Исландии, Ларе и Адже. Лара — исландка, беззаветно любящая своего сына. Заботу о нем она сочетает с активной борьбой за права человека. Аджа — беженка из далекой Гвинеи. Находящаяся на грани отчаяния, женщина надеется, что власти Скандинавии удовлетворят ее просьбу о политическом убежище. В борьбе за лучший мир для себя и своих близких они встречаются снова и снова, в череде хлопот и обстоятельств порой забывая, что все, что им так необходимо — глубоко вздохнуть и начать ценить каждую секунду ежедневного счастья.

6.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 22 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Исолд Уггадоттир
В ролях
Кристин Тора Харальдсдоттир
Патрик Нёккви Петурссон
Браги Арнасон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дышите нормально 2 постера
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