7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя

Второй сезон турдизи «Далекого города» уже в разгаре, вышло 6 эпизодов: узнали, сколько серий всего приготовили создатели

Аниме — это круто, но вы вообще видели дунхуа? 3 сериала прямиком из Китая, которые утрут нос японской анимации

Никулина в «Операции "Ы"» все узнают: а вы попробуйте вспомнить 5 других фильмов СССР по кадрам с гитарой (тест)

Без «Кавказской пленницы» и «Иронии судьбы»: зрители выбрали 6 фильмов СССР с рейтингом 7.1+ – хотят, чтобы по ТВ их показывали чаще

Сравнения с «Августом 44-го» неуместны: собравший миллиард боевик Высоцкий поставил в ряд с новым «Мастером и Маргаритой»

Не только «Солнцестояние»: лучшие фольклорные хорроры, которые стоит припасти на Хэллоуинскую ночь

Катерину из «Москва слезам не верит» вы бы сразу узнали: вот 5 других фильмов СССР — вспомните их по героиням с брошкой (тест)

Переспал, мутировал, попал под прицел: Нетфликс снимает «самую пикантную» версию «Людей-Икс»

Средневековье, щепотка мистики и герои, что мрут как мухи: у «Игры престолов» есть суровый «брат» из BBC — недооцененная жемчужина