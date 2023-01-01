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Рома Рома
Киноафиша Фильмы Рома Рома, 2018: актеры и роли
Roma Рома 2018 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Рома, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфонсо Куарон Альфонсо Куарон Alfonso Cuaron
В ролях
Ялица Апарисио Ялица Апарисио Yalitza Aparicio Марина Де Тавира Марина Де Тавира Marina de Tavira Диего Кортина Отри Карлос Перальта Carlos Peralta
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
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