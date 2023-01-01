Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рома Рома
Киноафиша Фильмы Рома Награды и номинации фильма Рома
Roma Рома 2018 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Рома

Вся информация о фильме
Оскар 2019 Оскар 2019
Лучшая режиссура
Победитель
Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Деньги будут литься рекой: в 2024 году этот знак зодиака станет самым счастливым
«Очень сложно»: состояние Пахмутовой вызывает переживание у специалистов
Убитая горем Пахмутова бормотала одно и то же у могилы Добронравова: мурашки по коже
Не оправилась после потери: как теперь живет вдова Бодрова
Басков и рядом не стоял: голос этого российского певца во всем мире считают золотым
Тест: королевой, какой страны вы могли бы стать?
Кожа да кости: от румяной жены Малахова не осталось и следа из-за болезни ведущего
Пахмутову окончательно добили: Садальский спровоцировал скандал после поминок
Как выглядел роскошный гроб мужа Пахмутовой: вырезан из настоящего дерева
«Внук» Баталова женился: невесту оплевали прямо в свадебном платье
Условия не сахар: вот в какой комнате жил Куравлев перед смертью
«Ампутировали»: после разоблачения Киркоров показал, что скрывал под одеждой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше