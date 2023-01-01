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Рома
Награды и номинации фильма Рома
Roma
Рома
2018 / США
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7.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Оскар 2019
Лучшая режиссура
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Лучшая операторская работа
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Лучший фильм года
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
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