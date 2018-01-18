Поколение благополучия, 2018

Увлекательное исследование о трансформации идеи американской мечты и головокружительное путешествие в историю потребительской культуры. «Generation Wealth» — мультиплатформенный проект фотографа и документалистки Лорен Гринфилд, над которым она работала на протяжении десяти лет. Он включает в себя выставку, фотографический альбом и одноименную ленту «Поколение благополучия», в которой Гринфилд подводит итоги многолетних размышлений об американской мечте и ее влиянии на восприятие себя, начатые еще в предыдущих проектах («Анорексия», «Дети + Деньги», «Королева Версаля» и другие). Прославленный документалист Эррол Моррис сравнил Гринфилд с Данте, который «захватил подлинную развращенность мира». Как и автор «Божественной комедии», она не просто наблюдает, как менялась концепция успеха — мечты о самом большом лимузине в США уступили место торжеству умеренности, — но и встраивает себя в повествование. Гринфилд общается со своими родителями и сыновьями, анализируя, как философия одного поколения создавала почву для развития идеалов следующего. Через диалоги с разными спикерами — от опального олигарха Флориана Хомма до своих детей — она рассказывает, как эволюционировало представление об успешной жизни в глазах людей разных поколений: никсоновских 70-х, сытых 90-х и чутких к здоровью 2010-х. Участник кинофестиваля Sundance — 2018. Участник Берлинского кинофестиваля — 2018. Участник кинофестиваля SXSW — 2018. Участник кинофестиваля CPH:DOX — 2018.