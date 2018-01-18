Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поколение благополучия
Киноафиша Фильмы Поколение благополучия
Generation Wealth

Поколение благополучия, 2018

2018 / США
6.7 Оцените
12 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Увлекательное исследование о трансформации идеи американской мечты и головокружительное путешествие в историю потребительской культуры. «Generation Wealth» — мультиплатформенный проект фотографа и документалистки Лорен Гринфилд, над которым она работала на протяжении десяти лет. Он включает в себя выставку, фотографический альбом и одноименную ленту «Поколение благополучия», в которой Гринфилд подводит итоги многолетних размышлений об американской мечте и ее влиянии на восприятие себя, начатые еще в предыдущих проектах («Анорексия», «Дети + Деньги», «Королева Версаля» и другие). Прославленный документалист Эррол Моррис сравнил Гринфилд с Данте, который «захватил подлинную развращенность мира». Как и автор «Божественной комедии», она не просто наблюдает, как менялась концепция успеха — мечты о самом большом лимузине в США уступили место торжеству умеренности, — но и встраивает себя в повествование. Гринфилд общается со своими родителями и сыновьями, анализируя, как философия одного поколения создавала почву для развития идеалов следующего. Через диалоги с разными спикерами — от опального олигарха Флориана Хомма до своих детей — она рассказывает, как эволюционировало представление об успешной жизни в глазах людей разных поколений: никсоновских 70-х, сытых 90-х и чутких к здоровью 2010-х. Участник кинофестиваля Sundance — 2018. Участник Берлинского кинофестиваля — 2018. Участник кинофестиваля SXSW — 2018. Участник кинофестиваля CPH:DOX — 2018.

6.7 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 18 января 2018
Возраст 16+
Режиссер
Лорен Гринфилд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поколение благополучия 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши