Imelda Marcos Я должна была быть не просто первой леди. Я должна была быть матерью. Я должна была принять всех, позаботиться о всех, любить всех. Обеспечить решение всех их проблем. И я была там полностью. Я больше не была матерью своей семьи, первой семьи, я была матерью народа здесь, на Филиппинах. Со временем я стала матерью для всего мира. Это больше, чем сказка, потому что это действительно невероятно. Я родила то, о чём мечтала, и всегда добивалась своего. Сейчас главное — прошлое осталось в прошлом. В прошлом так много того, что нужно забыть. На самом деле его уже нет.

[конец диалога]