Серый кардинал

The Kingmaker 18+
О фильме

Документальный фильм, посвященный противоречивой политической карьере Имельды Маркос, бывшей первой леди Филиппин.

Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 13 декабря 2019
Премьера в мире 30 августа 2019
Дата выхода
13 декабря 2019 Великобритания
7 сентября 2020 Греция
MPAA R
Сборы в мире $304 840
Производство Evergreen Pictures, Candescent Films, Artemis Rising Foundation
Другие названия
The Kingmaker, Hall kardinal, Imelda - den stenrige førstedame, Imelda Marcos, kuninkaantekijä, Imelda Marcos: Poder en la sombra, Königsmacherin, Kungamakaren Imelda Marcos, Kungamakerskan, The Kingmaker, Imelda Marcos, Ważniejsza od królów, Ιμέλντα Μάρκος: Βασίλισσα χωρίς θρόνο, Κινώντας τα νήματα, Серый кардинал, Сіра кардиналка, 大權在后：前第一夫人伊美黛, 造王者艾美黛
Режиссер
Лорен Гринфилд
Фильмы похожие на Серый кардинал
Поколение благополучия 6.7
Поколение благополучия (2018)
Газовая страна 7.6
Газовая страна (2010)

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
Цитаты
Imelda Marcos Я должна была быть не просто первой леди. Я должна была быть матерью. Я должна была принять всех, позаботиться о всех, любить всех. Обеспечить решение всех их проблем. И я была там полностью. Я больше не была матерью своей семьи, первой семьи, я была матерью народа здесь, на Филиппинах. Со временем я стала матерью для всего мира. Это больше, чем сказка, потому что это действительно невероятно. Я родила то, о чём мечтала, и всегда добивалась своего. Сейчас главное — прошлое осталось в прошлом. В прошлом так много того, что нужно забыть. На самом деле его уже нет.
[конец диалога]
