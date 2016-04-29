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Постер фильма Сквозь оливы
7.7
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7.7

Сквозь оливы

, 1994
Zire darakhatan zeyton
Франция, Иран / драма / 18+
Постер фильма Сквозь оливы
7.7

О фильме

Кино и жизнь, вымысел и реальность перетекают друг в друга во время работы героя-режиссера над одним из своих фильмов. «Сквозь оливы» — одна из главных картин Аббаса Киаростами, уникального поэта от кинематографа, способного разглядеть сакральное в самых обычных вещах, и один из самых значительных фильмов конца XX века. Режиссер снимает фильм в иранской глубинке, в то время как его актеры в реальной жизни находятся в отношениях, которые «зеркалят» отношения их персонажей. Постепенно реальность и кино смешиваются до неразличимости, ускользая от понимания героев и человека вообще.

В ролях

Мохамед Али Кешаварц
Film Director (Kargardan)
Фархад Херадманд
Bazigar (Farhad)
Зафирех Шива
Monshi-e Sahneh (Mrs. Shiva)
Hossein Rezai
Hossein
Tahereh Ladanian
Tahereh
Mahbanou Darabi
Madar Bozorg
Ahmed Ahmedpoor
Ahmed Ahmedpoor
Babek Ahmedpoor
Ahmed
Ostadvali Babaei
Teacher
Nosrat Bagheri
Achiz
Режиссер Аббас Киаростами
Сценарист Аббас Киаростами
Композитор Amir Farshid Rahimian, Chema Rosas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Иран
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1994
Премьера онлайн 29 апреля 2016
Премьера в мире 1 февраля 1994
Дата выхода
20 июня 1994 Россия 16+
1 февраля 1994 Иран
16 марта 1995 Нидерланды
25 сентября 1994 США
2 июня 2021 Франция
23 августа 1997 Южная Корея ALL
MPAA G
Другие названия
Zire darakhatan zeyton, Through the Olive Trees, A través de los olivos, Através das Oliveiras, Au travers des oliviers, Az olajligeten át, Doorheen de olijfbomen, Kroz maslinjake, Kroz stabla masline, Oliivipuiden katveessa, Orîbu no Hayashi o Nukete, Per alyvmedziu giraite, Pod olivovníkmi, Pod olivovníky, Pod oliwkami, Quer durch den Olivenhain, Sotto gli ulivi, Under oliventrea, Under olivträden, Under the Olive Trees, Zeytin Ağaçları Altında, Zir-e derakhtan-e zeytoon, Μέσα απ' τα λιόδεντρα, Μέσα στους ελαιώνες, Под маслиновите дръвчета, Сквозь оливы, オリーブの林をぬけて, 橄欖樹下的情人, Under Olive Trees, 橄榄树下的情人, 올리브 나무 사이로, ZIRE DARAKHTAN ZEYTON, زیر درختان زیتون, Zīr-e Derakhtān-e Zeytūn

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов

Цитаты

Hossein Мэм, мне действительно жаль. Я хочу делать всё, что вы просите, но я не буду заниматься кладкой. Я больше не работаю на стройке. Я пришёл сниматься в ваш фильм. Я буду работать как актёр, но не как каменщик.

Отзывы о фильме

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