Кино и жизнь, вымысел и реальность перетекают друг в друга во время работы героя-режиссера над одним из своих фильмов. «Сквозь оливы» — одна из главных картин Аббаса Киаростами, уникального поэта от кинематографа, способного разглядеть сакральное в самых обычных вещах, и один из самых значительных фильмов конца XX века. Режиссер снимает фильм в иранской глубинке, в то время как его актеры в реальной жизни находятся в отношениях, которые «зеркалят» отношения их персонажей. Постепенно реальность и кино смешиваются до неразличимости, ускользая от понимания героев и человека вообще.
|20 июня 1994
|Россия
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|1 февраля 1994
|Иран
|16 марта 1995
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|25 сентября 1994
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|Южная Корея
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