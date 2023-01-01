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Сквозь оливы
Киноафиша Фильмы Сквозь оливы Сквозь оливы, 1994: актеры и роли
Zire darakhatan zeyton Сквозь оливы 1994 / Франция / Иран
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Сквозь оливы, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аббас Киаростами Abbas Kiarostami
В ролях
Мохамед Али Кешаварц Фархад Херадманд Зафирех Шива
Праведник
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