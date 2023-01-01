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Сквозь оливы
Сквозь оливы, 1994: актеры и роли
Zire darakhatan zeyton
Сквозь оливы
1994 / Франция / Иран
7.8
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Сквозь оливы, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Аббас Киаростами
Abbas Kiarostami
В ролях
Мохамед Али Кешаварц
Фархад Херадманд
Зафирех Шива
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