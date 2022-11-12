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Постер фильма Жизнь и ничего более
7.9
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7.9

Жизнь и ничего более

, 1992
Zendegi va digar hich
Иран / приключения, драма / 18+
Постер фильма Жизнь и ничего более
7.9

В ролях

Фархад Херадманд
Film Director
Pouya Payvar
Puya
Behrouz Abedini
Shahin Abzan
Ahmed Ahmedpoor
Babek Ahmedpoor
Ziba Babayi
Banafsheh Behboudi
Youssef Branki
Farangis Darabi
Режиссер Аббас Киаростами
Сценарист Аббас Киаростами
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Иран
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1992
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 1 февраля 1992
Дата выхода
27 мая 1993 Нидерланды
2 июня 2021 Франция U
14 марта 1998 Южная Корея 12
Производство Kanoon Parvaresh Fekri, Kanoon Parvaresh Fekri
Другие названия
Zendegi va digar hich, Life and Nothing More..., And Life Goes On, E a Vida Continua, Et la vie continue, Livet börjar igen, Y la vida continúa, A życie trwa dalej, And Life Goes on..., E la vita continua, En het leven gaat door, És az élet megy tovább, I život se nastavlja, Ja elämä jatkuu, La vida continúa, Life, and Nothing More..., Livet begynder igen, Livet går videre, Und das Leben geht weiter, Život a nič viac, Život i ništa više..., Život jde dál, Και η ζωή συνεχίζεται, Жизнь и ничего более, そして人生はつづく, 春風吹又生, 生生長流, Həyat, və Başqa Heçnə

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2022

Отзывы о фильме

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