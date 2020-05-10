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Жизнь и ничего более
Zendegi va digar hich
Жизнь и ничего более, 1992
1992 / Иран
7.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
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Жанр:
приключения
драма
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7.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1992
Премьера онлайн
10 мая 2020
Премьера в мире
1 февраля 1992
Возраст
16+
Режиссер
Аббас Киаростами
Все актеры и съемочная группа
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«Жизнь и ничего более» в кинотеатрах
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