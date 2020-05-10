Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Жизнь и ничего более Жизнь и ничего более
Киноафиша Фильмы Жизнь и ничего более
Zendegi va digar hich

Жизнь и ничего более, 1992

1992 / Иран
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
Билеты от 175 ₽
Билеты от 175 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1992
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 1 февраля 1992
Возраст 16+
Режиссер
Аббас Киаростами
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь и ничего более 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Garage
18:00 от 175 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

«Жизнь и ничего более» в кинотеатрах

сб 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жизнь и ничего более»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Garage г. Москва, Крымский Вал, 9, стр. 32
2D, SUB
18:00 от 175 ₽
Полное расписание и билеты
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Черный Адам
Черный Адам
2022, США, боевик, фантастика
Любовники
Любовники
2022, Россия, комедия, мелодрама
По-мужски
По-мужски
2022, Россия, драма, триллер
Не дыши: Начало
Не дыши: Начало
2022, США, триллер
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
2022, Россия, приключения, боевик
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Волшебники
Волшебники
2022, Россия, фэнтези, детский
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Большое путешествие. Специальная доставка
Большое путешествие. Специальная доставка
2022, Россия / Венгрия, анимация, семейный
В эфире
В эфире
2022, США, триллер
Related video
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Приложение киноафиши