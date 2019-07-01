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Абель (Луи Гаррель) когда-то встречался с Марианной (Летиция Каста), но та неожиданно и довольно беспардонно ушла от него к его другу Полю. И вот проходит восемь или девять лет, и Абель, и Марианна живут своими жизнями и, наверное, давно забыли друг друга. Но Поль умирает, оставив Марианну с восьмилетним сыном Жозефом (Джозеф Энджел). Абель, снова увидев Марианну, понимает, что чувства к ней разгораются с новой силой. Но необычному воссоединению пары мешает Эва (Лили-Роуз Депп), сестра Поля,…