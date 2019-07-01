Абель (Луи Гаррель) когда-то встречался с Марианной (Летиция Каста), но та неожиданно и довольно беспардонно ушла от него к его другу Полю. И вот проходит восемь или девять лет, и Абель, и Марианна живут своими жизнями и, наверное, давно забыли друг друга. Но Поль умирает, оставив Марианну с восьмилетним сыном Жозефом (Джозеф Энджел). Абель, снова увидев Марианну, понимает, что чувства к ней разгораются с новой силой. Но необычному воссоединению пары мешает Эва (Лили-Роуз Депп), сестра Поля,…
Второй полнометражный фильм Луи Гарреля начинается там, где могла бы закончиться третья картина Жан-Люка Годара «Женщина есть женщина»
Как-то утром Марианна (Летиция Каста) признается своему парню, вечно опаздывающему на работу Абелю (Луи Гаррель), что беременна. Казалось бы Абеля надо поздравить, но отцом ребенка оказывается вовсе не он, а его лучший друг Поль. И вообще Марианна уже давно встречается с Полем, познакомилась с его родителями и через 10 дней у них свадьба. Утро у Абеля явно не задалось. Описанных событий хватит не только на фильм, но и на целую жизнь. Однако Гаррель будто не замечает кардинального поворота в жизни его героя. Абель безропотно съезжает с квартиры Марианны, куда вскоре должен переехать Поль.
История получает развитие лишь через восемь лет, когда Абеля приглашают на похороны Поля (которого, подобно жене Коломбо, мы так и не увидели). После многолетней разлуки Абель решает приударить за Марианной. Та оказывается не против и герои вновь сходятся. Ребенок Поля и Марианны уже вырос, смотрит детективы, шпионит за матерью и регулярно наведывается в полицейский участок поговорить о расследований преступлений. Пацан рассказывает Абелю свою версию смерти отца — по его отравила Марианна. Что это: проявление детской ревности и попытка запугать ее нового ухажера или суровая правда жизни? Главный герой немного позабавившись с этим обвинением забывает о нем, ибо случается нечто поинтересней.
Оказывается, что младшая сестра Поля Эва (Лили-Роуз Депп) с детства влюблена в Абеля и всегда считала, что хитроумная, но порочная Марианна не заслуживает такого верного мужчины. Увидев его на похоронах брата, Эва вступает в борьбу за Абеля. Это второе событие, которого хватит на жизнь любого мужчины. На этот раз приятное. Ну а дальше классический, но необычный любовный треугольник заполняет все пространство сюжета и остальное отходит на второй план.
В списке жанров незаслуженно отсутствует детектив. Потому, как детектив здесь есть. Без него некоторые второстепенные персонажи оказались бы лишними. Однако интрига в нем выходит за рамки фильма и заставляет зрителя размышлять о ней уже выйдя из кинотеатра.«Честный человек» вообще из тех картин, после которых выходишь и мало что понимаешь. На его осмысление нужно время. У меня такие фильмы складываются как пазл в течение недели после просмотра. Если такая аналогия уместна, то это, в хорошем смысле, полуфабрикат. А его приготовление приносит удовольствие.
Упоминание Годара справедливо не только в контексте сюжета, но и манеры съемки. А также из-за того, что Гаррель не боится ломать пресловутую четвертую стену. Этот фильм (как и многие другие ленты современных французских режиссеров) отчасти повторяет приемы французской Новой волны. Видно, что большая часть сцен снята без штатива, просто с рук. Будто на айфон. Честно говоря, и смотреть его можно с экрана смартфона. Из красот достойных большого экрана здесь только парижские виды, да Лили-Роуз Депп.
Кстати, не думаю, что у Гарреля-режиссера стоял вопрос о том, кто будет исполнять роль «честного человека». Даже не потому, что сам Гаррель маститый актер, но и потому, что неразумно было бы отдавать роль персонажа, который будет целоваться с супермоделью Летицией Кастой (которая, к слову, является настоящей женой Гарреля) и прекрасной дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп. Шутки шутками, но несмотря на кажущуюся простоту истории, фильм имеет двойное дно.
Фильм о любви. Даже не одной, а о любви разной: не просто между мужчиной и женщиной; но и о любви семейной; выстраданной; возрождаемой; умирающей; и той, в которой любимый человек, увы, никогда не ответит, но не перестанет быть важным в жизни любящего. Это, конечно, не «Три тополя на Плющихе», но тоже заслуживает внимания.
Оценки 3,5 или даже 4 из 5 этот фильм вполне достоин.
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