Наша рецензия

1862 год. Англичанин Джеймс Глейшер планирует отправиться в полёт на воздушном шаре. Но делает он это не ради острых ощущений или славы. Глейшер — первопроходец в метеорологии, он считает, что можно на основе научных данных предсказывать погоду. Однако в его теории никто не верит, и помочь экспериментатору готова только Амелия Рен, потерявшая мужа во время одного из полётов. Герои отправляются в очень рискованное путешествие в неизведанные глубины неба. Первое, что нужно знать об этом…