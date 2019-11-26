«Аэронавты»: Рецензия Киноафиши

1862 год. Англичанин Джеймс Глейшер планирует отправиться в полёт на воздушном шаре. Но делает он это не ради острых ощущений или славы. Глейшер — первопроходец в метеорологии, он считает, что можно на основе научных данных предсказывать погоду. Однако в его теории никто не верит, и помочь экспериментатору готова только Амелия Рен, потерявшая мужа во время одного из полётов. Герои отправляются в очень рискованное путешествие в неизведанные глубины неба.

Первое, что нужно знать об этом фильме: он основан на реальном полёте Джеймса Глейшера, однако авторы очень вольно обошлись не только со многими подробностями самой истории, но даже и со спутником главного героя. Аэронавтки Амелии Рен никогда не существовало, этот образ основан сразу на нескольких исторических прототипах. В первую очередь авторы ссылаются на Софи Бланшар. Именно она любила запускать собачек из воздушного шара. Да и история со смертью мужа в чём-то схожа с биографией Бланшар. А в тот самый полёт, о котором идёт речь в фильме, Глейшер отправился вместе со своим коллегой Генри Коксвеллом.

Введение вымышленного персонажа в реальную историю — ход спорный. Но, видимо, авторы хотели сразу отойти от исторической достоверности, позволив себе придумать свою красивую историю, и заранее открестились от несоответствия деталей. Их выдуманная версия вышла действительно замечательной. Актёрский дуэт Эдди Редмэйна и Фелисити Джонс, уже покоривший зрителей во «Вселенной Стивена Хокинга», снова показывает потрясающе эмоциональную игру. А ведь помимо флэшбеков «Аэронавты» — театр двух актёров. Большая часть действия происходит во время полёта. И в условиях очень небольшого пространства внутри корзины, которая кажется совсем уж крохотной в бескрайнем небе, пара героев показывает настоящую драму. Здесь хватает места и травмам прошлого, и построению новой дружбы. Кстати, авторы поступают совершенно разумно, не пытаясь уместить в сюжет ненужную романтику.

Аэронавты

Наверняка эти эмоции не оказались бы настолько сильны, если бы не съёмки и отличные спецэффекты. Дешёвый проект с неестественным фоном легко мог превратить историю в фарс. Но режиссёр Том Харпер сумел передать ощущение глубины небес и их опасности даже при видимом спокойствии. На большом экране самые впечатлительные зрители рискуют и вовсе получить приступ акрофобии, настолько бесстрашно герои перегибаются через края хрупкой корзины.

В некоторых моментах можно засомневаться в реалистичности действий, уж слишком легко и прочно стоит героиня Фелисити Джонс на верхушке воздушного шара. Но общий накал ситуации и динамика не позволят слишком заострить внимание на подобном непосредственно в процессе просмотра — темп истории выверен очень точно. Чтобы не затягивать действие слишком однообразной картинкой, основной сюжет разбавляют множеством флэшбеков. Это позволяет познакомиться с прошлым героев, полностью понять их мотивацию. Причём один из важных поворотов раскроется лишь ближе к финалу. Без таких вставок фильм казался бы слишком уж камерным. Тем более, что нелинейный подход создаёт потрясающий контраст между суетным «земным» миром и неспешным полётом. Авторы иногда даже отказываются от саундтрека, чтобы подчеркнуть эту тишину, а иногда и разбавляют её весёлыми криками — где в городской суете можно позволить себе так орать во весь голос.

В «Аэронавтах» можно придираться к логике поступков некоторых персонажей, искажению фактов, а иногда даже и к самой физике. Но обращать на это внимание, значит упустить всю эмоциональность и красоту истории. Это фильм о величии природы и смелых людях, которые бросают вызов стихии. И пережить это приключение вместе с героями — большое удовольствие для зрителя.

Алексей Хромов