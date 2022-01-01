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Молодая семейная пара Мэри и Джек ожидают рождения близнецов. Но во время родов возникают осложнения, и выживает только один ребёнок. Примерно в то же время Джек получает повышение, и они переезжают в новый большой дом. Мэри не хочет расставаться с вещами, купленными для второго ребёнка, и всячески опекает новорождённого Адама. А вот её мужу приходится часто уезжать в командировки в связи с новой должностью. Но Мэри начинает слышать жуткие голоса, а потом и видеть чудовищ, которые пытаются…