«Близнецы»: Рецензия Киноафиши

Больше детей — меньше кошмаров

Молодая семейная пара Мэри и Джек ожидают рождения близнецов. Но во время родов возникают осложнения, и выживает только один ребёнок. Примерно в то же время Джек получает повышение, и они переезжают в новый большой дом. Мэри не хочет расставаться с вещами, купленными для второго ребёнка, и всячески опекает новорождённого Адама. А вот её мужу приходится часто уезжать в командировки в связи с новой должностью. Но Мэри начинает слышать жуткие голоса, а потом и видеть чудовищ, которые пытаются похитить её единственного ребёнка. Или же это только разыгравшееся воображение испуганной матери.

Кадр из фильма «Близнецы»

Для начала хочется сказать, что перед просмотром фильма будет очень полезно прочитать синопсис. Ведь авторы почему-то забыли рассказать предысторию. Причины их переезда и даже имена сообщают далеко не на первых минутах, и сразу так, будто зритель уже должен помнить это сам. Неизвестно, решил ли режиссёр, что все эти мелочи неважны, или же просто какие-то части по невниманию остались на полу в монтажной. Но именно этот поверхностный и хаотичный подход, увы, будет чувствоваться весь фильм. Зритель, хоть немного знакомый с самыми популярными хоррорами 21 века, быстро заметит, что здесь явно пытаются скопировать идеи «Паранормального явления», добавив к ним стилистику Джеймса Вана. Однако, спин-оффы «Заклятия» и продолжения «Астрала» наглядно показывают — чтобы создать впечатление, как в фильмах Вана, нужно быть Джеймсом Ваном. А чтобы испугаться «Паранормального явления», нужно вернуть 2007 год и впервые увидеть хоррор, снятый на камеры слежения.

Кадр из фильма «Близнецы»

Но нужно сказать, что некоторые скримеры всё-таки работают. Конечно, они сняты как будто по учебнику, но, например, в «Слендермене» не справились и с этим. А здесь есть несколько сцен, которые заставят ненадолго испугаться. Но вот ждать логичного развития сюжета не приходится. Хотя интригу автор тоже создаёт неплохую: почти весь фильм совершенно непонятно, реальны ли видения героини или же она просто сходит с ума. Опять же, это совсем не ново, но всё ещё «работает», ведь тема материнской одержимости чуть ли не одна из любимых у режиссёров ужастиков. Но вот попытавшись добавить в неё какой-то оригинальности, автор «Близнецов» регулярно путается в том, что он вообще хотел рассказать зрителю: вроде бы на идее умершего близнеца можно построить неплохой сюжет.

Кадр из фильма «Близнецы»

Вот только о нём вспоминают в начале, и потом уже в самом конце. И создаётся ощущение, что, прописывая скримеры, об этой части просто забыли. И не меньшая проблема фильма — главная героиня. Она хорошо смотрится в будничных сценах. И у неё даже неплохо получается играть одержимость. Да, она иногда откровенно переигрывает, но для бюджетного хоррора это может быть даже и хорошо — сама Мэри пугает не меньше, чем страшные тени. Но вот в моменты, когда надо сыграть испуг или хотя бы просто удивление, всё рушится — смотреть без смеха на неестественно выпученные глаза просто невозможно, и иногда кажется, что и сама актриса сейчас сорвётся и начнёт улыбаться.

Кадр из фильма «Близнецы»

Почти все, кто работал над «Близнецами» (режиссёр, он же сценарист, исполнители главных ролей), раньше были связаны, в основном, с телесериалами. Например Кристи Бурк и Джесси Мосс снимались в «Сверхъестественном». И этот фильм как раз больше похож на проходной эпизод подобного проекта, а не на самостоятельное творение для большого экрана. Для полноценной картины в нём не хватает подробностей, которые позволили бы проникнуться эмоциями героев и поверить в их реальность. Да и съёмки здесь скорее телевизионные, а не для «большого кино». Поэтому фильм хочется сократить ещё минут на 30, тогда бы вышла неплохая серия сериала-ужастика о похищениях детей и одержимости.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Близнецы»