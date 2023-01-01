Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Звезды Мишлен. Истории с кухни
Фильмы похожие на Звезды Мишлен. Истории с кухни
Michelin Stars: Tales from the Kitchen
Звезды Мишлен. Истории с кухни
2017 / Дания
6.6
Оцените
15
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Звезды Мишлен. Истории с кухни
Вся информация о фильме
Шеф Адам Джонс
комедия
2015, США
6.0
Пряности и страсти
комедия, драма
2014, США
7.0
Одуванчик
комедия
1985, Япония
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе
Пугачева и в подметки не годится: посмотрите, как выглядит теща Преснякова
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Девушки с этими именами сводят с ума мужчин всех возрастов: не устоять
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить