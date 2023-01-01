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Слепые пятна Слепые пятна
Киноафиша Фильмы Слепые пятна Слепые пятна, 2018: актеры и роли
Blindspotting Слепые пятна 2018 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Слепые пятна, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Лопес Эстрада Карлос Лопес Эстрада Carlos López Estrada
В ролях
Давид Диггс Давид Диггс Daveed Diggs Янина Гаванкар Янина Гаванкар Janina Gavankar Жасмин Сепас Джонс Жасмин Сепас Джонс Jasmine Cephas Jones Итэн Эмбри Итэн Эмбри Ethan Embry Тиша Кэмпбелл Тиша Кэмпбелл Tisha Campbell Уткарш Амбудкар Уткарш Амбудкар Utkarsh Ambudkar Джон Чаффин Джон Чаффин Jon Chaffin Ньямби Ньямби Ньямби Ньямби Nyambi Nyambi
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