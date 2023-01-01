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Слепые пятна
Слепые пятна, 2018: актеры и роли
Blindspotting
Слепые пятна
2018 / США
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Слепые пятна, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Карлос Лопес Эстрада
Carlos López Estrada
В ролях
Давид Диггс
Daveed Diggs
Янина Гаванкар
Janina Gavankar
Жасмин Сепас Джонс
Jasmine Cephas Jones
Итэн Эмбри
Ethan Embry
Тиша Кэмпбелл
Tisha Campbell
Уткарш Амбудкар
Utkarsh Ambudkar
Джон Чаффин
Jon Chaffin
Ньямби Ньямби
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