«#Зановородиться»: Рецензия Киноафиши

Феникс умер

Никто не любит реальность. Каждый из нас так или иначе бежит от нее в книги, социальные сети, сериалы или находит другие способы отвлечь себя от рутины и обыденности. Очередным таким выходом из реальности стала работа известного актера — Александра Петрова — постановка «#Зановородиться». Помимо не особо оригинального сюжета, но интересной подачи, Петров использует разные приемы влияния на зрителя: тут и стихи, и рок-группа на сцене театра, и кинофрагменты и, собственно, сам театр.

Александр Петров в постановке «#Зановородиться»

Бывает так: живешь себе на свете и не делаешь ничего особенного. Понравилась девушка в метро, кафе, на улице — ну и ладно. Поулыбались друг другу и разошлись — а кто так не делал? Подойти и познакомится? Да нет. Никто так уже не делает. А вот героя Петрова такие мысли не беспокоят. А беспокоят совсем другие. Речь идет о пылкой страсти между абсолютно незнакомыми людьми, которые увидели друг друга в баре. Правда перед этим зрителя ждет затянутое и нудное начало, смысл которого становится понятен лишь ближе к концу, поэтому Петров покажет его еще раз чуть ближе к финалу. Также долго и нудно.

После вступления начнётся повествование и станет немного легче. Общаясь только взглядами, не проронив ни единого слова, влюбленные пытаются вырваться за грань реальной жизни и насладиться жизнью литературной — все, как у Шекспира — и стихи, и тайные встречи, и даже имя, которое он ей дал, классически-литературное — Джульетта. Правда, все было бы слишком просто, не вставь Петров в эту историю мужа героини, создав обычный ( и даже банальный) любовный треугольник.

Приправив рассказ смешными моментами и шутками, актер добивается нужного эффекта — зритель начинает верить. К тому же Петров демонстрирует отличную актерскую игру, но в этом уже и не чувствуется ничего удивительного, наоборот - было бы странно для актера не вытянуть собственное шоу.

Александр Петров с группой «Ocean Jet»

Актер бегает по театру в прямом смысле, группа «Ocean Jet» играет со сцены свои песни и наполняет повествование фоновой музыкой, герой читает стихи и периодически показывает кино-фрагменты с экранов, установленных на сцене и в фойе театра. При этом зритель наблюдает за происходящим от третьего лица. Подача весьма оригинальная и цепляет. Но для такого масштаба лучше бы взять историю поинтереснее - что-нибудь вроде таинственного преступления и талантливого сыщика или последних дней рок-звезды, типа Курта Кобейна. Петров же берет за основу любовную историю, и, судя по отзывам женщин угадывает нужный вектор. Правда, именно этим сужает мужской круг зрителей: мужчинам такая история кажется нереальной и неинтересной, однако и они идут. Либо их женщины заставляют, либо ради интереса, но в зале их тоже не мало.

Сам Петров, выступивший в этой работе и режиссером и сценаристом, говорит о «#Зановородиться» так: «Я и сам не знаю, что это такое. Порыв души какой-то, который возникает и приобретает какую-то форму», «Это кино здесь и сейчас», «Надо было просто написать это все за один вечер и запустить во вселенную, в космос». Видимо, из-за отсутствия конкретного посыла, финал у постановки получился довольно быстрым и смятым. Возникает чувство, будто зрителя обманули. Абсолютно странная и неожиданная развязка превращает интересную историю в некое подобие Шекспировской пьесы в театре средней руки с начинающим режиссером. Четко выстроенная цепочка рассуждений и сумасшедших переживаний пылко влюбленного поэта превращается в страх, бег, глупость реального мира. Зачем тогда создавать красивую историю и давать зрителю надежду, чтобы в конце все снова утопить в реальности? Не понятно.

Ирина Старшенбаум в роли Джульетты

Помимо подачи, стоит отметить актерскую игру Ирины Старшенбаум. Не имея возможности сказать ни со сцены, ни на экране даже слова, актриса неплохо справилась с ролью — взглядом и жестами сумела передать настроение своей героини. Старшенбаум показала именно ту Джульетту, которую зритель мог представить по описанию главного героя: сильная снаружи, но уставшая внутри женщина, которая поддалась соблазну стать музой обычного поэта. Также неплохо со своей задачей справились режиссеры кинофрагментов — Максим Кулагин и Оксана Кравчук. Видеоряд достаточно красив и отлично подходит к рассказу по ходу развития сюжета. Визуальные образы подобраны интересно и со вкусом — не зря группа «Ocean Jet» использовала некоторые из них для своих клипов.

Александр Петров в постановке «#Зановородиться»

Жаль, что после просмотра «#Зановородиться» не возникает какого-то глубокого чувства внутри. Переродиться самому зрителю не удается. Скорее, появляется смятение, желание прочувствовать посыл, сделать выводы, но получается так, будто вы пришли на прием к врачу и он долго писал что-то на листке бумаге, а в конце выдал вам чистый лист. Кто знает, может Петров действительно хотел предоставить зрителю чистое поле для размышлений, а может сама картина не оставляет внутри ничего конкретного после просмотра. Как бы там ни было, смотреть стоит хотя бы ради красоты, актерской игры и оригинальной подачи.

Саша Ушаков