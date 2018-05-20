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#Зановородиться - трейлер
Киноафиша Трейлеры #Зановородиться. Трейлер

#Зановородиться. Трейлер

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Дата публикации: 20 мая 2018
#Зановородиться – «Когда меня спрашивают, что такое #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ? Я всегда отвечаю, что это кино здесь и сейчас. На театральной площадке мы смешали множество жанров: спектакль, концерт группы Ocean Jet, кинофрагменты, чтение стихов. Конечно главная магия творится именно в живом взаимодействии со зрителями – у нас даже часть декораций находится в зале, среди людей. К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах. – Саша Петров.
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