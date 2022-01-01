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Ведьмы Ведьмы
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Hagazussa Ведьмы 2017 / Германия / Австрия
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Ведьмы»

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Женщина с дочерью живут как отшельники, вдалеке от деревни. Они занимаются хозяйством и аккуратно обращаются с религией и духами, чтобы никого не обидеть. Но однажды мать заболевает странной болезнью, и никто не хочет ей помочь. Как и в фестивальном хите «Царь-птица», получившем несколько важных призов ММКФ этого года, все здесь происходит в основном в доме героев. Иногда они выходят из него, чтобы подзаработать или пообщаться с теми, кто проявляет к ним интерес. Длинные путешествия…

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