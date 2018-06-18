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Дело Собчака
Отзывы о фильме «Дело Собчака»
Дело Собчака
2018 / Россия
Трейлер
5.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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alex
18 июня 2018, 09:16
Фильм понравился.
Спокойное повествование, кажется правдивым. Поразили кадры заполненной людьми Дворцовой площади. Спокойные и вежливые, достойно ведущие себя советские люди. Интересно им было, как сделать жизнь лучше.
Можно увидеть молодыми ДАМ,ВВП и иже с ними. И вроде бы во всём виноватого отыскали.
18 июня 2018, 09:16
1
0
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Леха
18 июня 2018, 12:46
Не знаю кому может быть интересно как Ксюша 2 часа оправдывает папку, вскормившего нынешнюю кремлевскую мафию.
18 июня 2018, 12:46
2
0
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Геннадий Иванов
18 июня 2018, 19:30
в ответ на сообщение
Леха от 18 июня 2018, 12:46
В ваших словах есть много истины , но рекомендую ее переосмыслить с другой стороны . Не важно какие должности занимал Собчак , но важно , что ему впервые удалось говорить прямо в глаза . Это взорвало ситуацию , он находил скрытые рычаги сути управления страной - интрига , ему досталась неблагодарная роль показывать поведение чиновников , их мотивацию на публику , сейчас его эстафету перенял Болдырев , Болдырев из Питера , есть кадры где они пересекались , Болдырев к сожалению тоже не у дел . А потом , где взять других учеников для Собчака ? Он работал с тем человеческим материалом , который у него был . Собчак трагичный политический феномен , Болдырев идет по его стопам .
18 июня 2018, 19:30
0
0
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Спокойное повествование, кажется правдивым. Поразили кадры заполненной людьми Дворцовой площади. Спокойные и вежливые, достойно ведущие себя советские люди. Интересно им было, как сделать жизнь лучше.
Можно увидеть молодыми ДАМ,ВВП и иже с ними. И вроде бы во всём виноватого отыскали.
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