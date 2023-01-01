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Четыре ночи мечтателя
Киноафиша Фильмы Четыре ночи мечтателя Четыре ночи мечтателя, 1971: актеры и роли
Quatre nuits d'un rêveur Четыре ночи мечтателя 1971 / Франция / Италия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Четыре ночи мечтателя, 1971: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Робер Брессон Робер Брессон Robert Bresson
В ролях
Изабель Вайнгартен Isabelle Weingarten Гийом де Форет Жан-Морис Монноер Лидия Бионди Lidia Biondi
Чебурашка
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