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Сара играет оборотня
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Sarah joue un loup garou

Сара играет оборотня, 2017

2017 / Швейцария / Германия
6.3 Оцените
15 голосов
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О фильме

17-летняя Сара способна на все на сцене. Когда она играет в спектакле, она полностью перевоплощается в своего персонажа. Что скрывается за такой радикальной актерской игрой? Мрачная тайна? Дисфункциональная семья, тоска по возлюбленному, поиск дружбы? В поисках понимания Сара все больше отчуждает людей вокруг себя. Полнометражный дебют Катарины Вюсс, магистра философии и выпускницы знаменитой берлинской киношколы DFFB, — виртуозно жонглирует нашими ожиданиями, всё время изменяясь. Семейная драма, вымышленная love story, история взросления плюс немного сюрреализма, и всё это снято в клаустрофобичном квадратном формате кадра, напоминая нам о замкнутости маленького швейцарского города и странной увлеченной оперой семьи главной героини. Сара пытается познать смысл близости и любви, в чем ей не могут помочь даже Шекспир и Жорж Батай, Сара играет оборотня, Сара проигрывает. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе «Неделя критики»

6.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 3 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Катарина Вюсс
В ролях
Катарина Вюсс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сара играет оборотня 2 постера
Дух огня Золотая тайга
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