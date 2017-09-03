Сара играет оборотня, 2017

17-летняя Сара способна на все на сцене. Когда она играет в спектакле, она полностью перевоплощается в своего персонажа. Что скрывается за такой радикальной актерской игрой? Мрачная тайна? Дисфункциональная семья, тоска по возлюбленному, поиск дружбы? В поисках понимания Сара все больше отчуждает людей вокруг себя. Полнометражный дебют Катарины Вюсс, магистра философии и выпускницы знаменитой берлинской киношколы DFFB, — виртуозно жонглирует нашими ожиданиями, всё время изменяясь. Семейная драма, вымышленная love story, история взросления плюс немного сюрреализма, и всё это снято в клаустрофобичном квадратном формате кадра, напоминая нам о замкнутости маленького швейцарского города и странной увлеченной оперой семьи главной героини. Сара пытается познать смысл близости и любви, в чем ей не могут помочь даже Шекспир и Жорж Батай, Сара играет оборотня, Сара проигрывает. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале в программе «Неделя критики»