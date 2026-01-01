Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Стронг-Айленд
Награды и номинации фильма Стронг-Айленд
Награды и номинации фильма Стронг-Айленд 2017
Оскар 2018
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Сандэнс 2017
Документальный фильм
Победитель
Документалистика
Номинант
Берлинале 2017
Лучший документальный фильм
Номинант
