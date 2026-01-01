Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Теорема 1968

Венецианский кинофестиваль 1968 Венецианский кинофестиваль 1968
Лучшая актриса
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022 Венецианский кинофестиваль 2022
Best Restored Film
Номинант
