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Теорема
Киноафиша Фильмы Теорема Теорема, 1968: актеры и роли
Teorema Теорема 1968 / Италия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Теорема, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Паоло Пазолини Пьер Паоло Пазолини Pier Paolo Pasolini
В ролях
Теренс Стэмп Теренс Стэмп Terence Stamp Сильвана Мангано Сильвана Мангано Silvana Mangano Массимо Джиротти Massimo Girotti Анн Вяземски Лаура Бетти Laura Betti
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