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Киноафиша Фильмы Место встречи Место встречи, 2017: актеры и роли
The Place Место встречи 2017 / Италия
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17 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Место встречи, 2017: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Дженовезе Паоло Дженовезе Paolo Genovese
В ролях
Валерио Мастандреа Валерио Мастандреа Valerio Mastandrea Марко Джаллини Марко Джаллини Marco Giallini Алессандро Борги Алессандро Борги Alessandro Borghi Сильвио Муччино Сильвио Муччино Silvio Muccino Альба Рорвахер Альба Рорвахер Alba Rohrwacher Виттория Пуччини Виттория Пуччини Vittoria Puccini Сабрина Ферилли Сабрина Ферилли Sabrina Ferilli Сильвия Д’Амико Сильвия Д’Амико Silvia D'Amico Рокко Папалео Рокко Папалео Rocco Papaleo Джулия Лаццарини Джулия Лаццарини Giulia Lazzarini
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