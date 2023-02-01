Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Одиноки вместе"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Место встречи
Место встречи, 2017: актеры и роли
The Place
Место встречи
2017 / Италия
Трейлер
7.2
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Место встречи, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Дженовезе
Paolo Genovese
В ролях
Валерио Мастандреа
Valerio Mastandrea
Марко Джаллини
Marco Giallini
Алессандро Борги
Alessandro Borghi
Сильвио Муччино
Silvio Muccino
Альба Рорвахер
Alba Rohrwacher
Виттория Пуччини
Vittoria Puccini
Сабрина Ферилли
Sabrina Ferilli
Сильвия Д’Амико
Silvia D'Amico
Рокко Папалео
Rocco Papaleo
Джулия Лаццарини
Giulia Lazzarini
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Быть
Отзывы
2022, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Рецензия
Отзывы
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Знакомство родителей
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, мелодрама
Заклятие Абизу
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы
Мой любимый призрак
Отзывы
2022, Германия, приключения, комедия, семейный
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так