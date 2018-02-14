В кафе за дальним столиком сидит человек, который умеет, а в современном мире это очень ценится, слушать. К нему постоянно приходят «гости», каждый в отведенное для него время, и наш герой заключает с ними соглашения, либо они отчитываются ему о проделанном по уже полученному желанию. У посетителей, навещающих «наставника», всегда есть что пожелать, а он обычно готов дать им миссию, после которых судьба их отблагодарит. Иногда задания страшные, опасные или пугающе…
тянул на 9ку, но разочаровала концовка ;((
сюжет интересный от начала и до конца, игра актёров тоже классная, но персонажи зажаты! зажаты, безусловно, сценарием, видением автора, но мне кажется, дай такие карты - больше половины зайдут очень далеко!(например, бабка с бомбой). если бы больше половины из них перегнули палку - была бы реалистичнее и ярче сюжетная линия!
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