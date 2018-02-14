Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Место встречи Место встречи
Киноафиша Фильмы Место встречи Отзывы о фильме «Место встречи»
The Place Место встречи 2017 / Италия
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Место встречи»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В кафе за дальним столиком сидит человек, который умеет, а в современном мире это очень ценится, слушать. К нему постоянно приходят «гости», каждый в отведенное для него время, и наш герой заключает с ними соглашения, либо они отчитываются ему о проделанном по уже полученному желанию. У посетителей, навещающих «наставника», всегда есть что пожелать, а он обычно готов дать им миссию, после которых судьба их отблагодарит. Иногда задания страшные, опасные или пугающе…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Roman Svetlov 14 февраля 2018, 00:07
Оценка
Славно! Особенно хорошо смотрится после "Идеальных незнакомцев". рекомендую.
14 февраля 2018, 00:07 Ответить
ulmus17 2 апреля 2018, 23:18
Оценка
Фильм не для тех, кто пришел развлечься. Здесь нужно думать. Однозначно хороший фильм.
2 апреля 2018, 23:18 Ответить
Андрей 15 июля 2020, 01:01
Оценка
6 баллов из 10ти!
тянул на 9ку, но разочаровала концовка ;((
сюжет интересный от начала и до конца, игра актёров тоже классная, но персонажи зажаты! зажаты, безусловно, сценарием, видением автора, но мне кажется, дай такие карты - больше половины зайдут очень далеко!(например, бабка с бомбой). если бы больше половины из них перегнули палку - была бы реалистичнее и ярче сюжетная линия!
15 июля 2020, 01:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 30 комментариев
Юра дворник
Юра дворник 9 комментариев
До рассвета
До рассвета 23 комментария
Вызов
Вызов 259 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 30 комментариев
Беглец
Беглец 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App