Фильмы
Бросай читать, собираемся на улицах!
Постеры фильма «Бросай читать, собираемся на улицах!»
Постеры фильма «Бросай читать, собираемся на улицах!»
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Первый дубль 8 сезона «Шефа» снят: в новых сериях (а их будет 30) — шокирующие тайны из прошлого героя, а что еще?
Что стало дальше с Джимми после финала «Лучше звоните Солу»? Звезда хита впервые рассказал о судьбе героя
139 серий тянулись бесконечно? Не дошли до конца? Финал «Великолепного века» можно пересказать за 60 секунд
«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»
Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Для британцев «Джентльмены», что для русских «Елки»: раздражающих деталей в боевике Ричи оставил вагон и маленькую тележку
За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась
