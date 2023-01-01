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Сделано в США
Сделано в США, 1966: актеры и роли
Made in USA
Сделано в США
1966 / Франция
6.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
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Сделано в США, 1966: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Люк Годар
Jean-Luc Godard
В ролях
Анна Карина
Anna Karina
Ласло Сабо
László Szabó
Жан-Пьер Лео
Jean-Pierre Léaud
Марианна Фэйтфулл
Marianne Faithfull
Ив Афонсо
Yves Afonso
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