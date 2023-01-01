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Рождественская история
Киноафиша Фильмы Рождественская история Рождественская история, 1983: актеры и роли
A Christmas Story Рождественская история 1983 / США
7.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Рождественская история, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Боб Кларк Bob Clark
В ролях
Мелинда Диллон Melinda Dillon Дэррен МакГэвин Darren McGavin Питер Биллингсли Peter Billingsley Йен Петрелла Ian Petrella
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