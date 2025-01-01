Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes

Первый дубль 8 сезона «Шефа» снят: в новых сериях (а их будет 30) — шокирующие тайны из прошлого героя, а что еще?

Эта роль могла изменить все: вот почему Нонна Гришаева отказалась от главной роли в «Моей прекрасной няни»

«Вся прелесть в них»: зрители назвали 2 главные ошибки Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» — они пошли фильму на пользу

Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг

Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

«Работа с бумажками затмит любой боевик»: ИИ назвал лучший российский детектив — выбирал между «Невским», «Шефом» и «Первым отделом»

За рубежом — шедевр с оценкой 8,7, в России — далеко не фаворит: детектив Линча, который разделил зрителей

«Девчата», потеря сына, проблемы с внуком: семейные драмы больно ударили по Дружининой — актриса чудом не сломалась

«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона