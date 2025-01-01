«Ужас, от которого холодеет кровь»: у этого триллер 92% свежести — вы же не думаете, что просто так?

А он, оказывается, совсем не добрый дедушка: злые поступки Гэндальфа, о которых молчат фанаты «Властелина колец»

97% свежести на RT: критики в восторге от 2 сезона «Миротворца» — наконец-то известно, когда сериал увидят простые люди

Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю

«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке

«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств

«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута

Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз

Редкий турдизи, где героиня ломает жанровые рамки: «Меня зовут Фарах» заслуженно получил 8 баллов — реплики разбирают на цитаты

Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10