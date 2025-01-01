Меню
Фильмы
Подлинный Вермеер
Постеры фильма «Подлинный Вермеер»
Постеры фильма «Подлинный Вермеер»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
«Ужас, от которого холодеет кровь»: у этого триллер 92% свежести — вы же не думаете, что просто так?
А он, оказывается, совсем не добрый дедушка: злые поступки Гэндальфа, о которых молчат фанаты «Властелина колец»
97% свежести на RT: критики в восторге от 2 сезона «Миротворца» — наконец-то известно, когда сериал увидят простые люди
Эдакий кроссовер «Игры престолов» и «Секретных материалов»: Скалли могла оказаться в Вестеросе — но актриса дала заднюю
«Такая дрянь»: Киллиана Мерфи возненавидели за эту роль — Джоффри и Амбридж нервно курят в сторонке
«Три вида картошки, ростбиф, пудинг»: диетолог объяснила магию Хогвартса — почему в «Гарри Поттере» не толстели от пиршеств
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута
Кольцо пропили, Теодена утопили: 10 «разрывных» мемов по «Властелину колец» — не устарели за 25 лет, смешные как в первый раз
Редкий турдизи, где героиня ломает жанровые рамки: «Меня зовут Фарах» заслуженно получил 8 баллов — реплики разбирают на цитаты
Небо уронит ночь на ладони, Костя Воронин, Костя Воронин: эти мемы по «Ворониным» 10 «египетских сил» из 10
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
