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Художник Хан ван Мегерен совершает главную и фатальную ошибку в своей жизни – влюбляется в актрису Йоланку Лакатос, жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Путем длительных уговоров и просьб она все-таки соглашается стать его музой и попозировать, а ее муж за это делает все, чтобы о Мегерене никто больше не вспомнил и не восхитился его талантом. Художник бросает привычную жизнь и уезжает. Он долго не может прийти в себя, а затем, вновь встретив Йоланку, решает проучить заносчивых критиков.…