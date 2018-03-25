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Подлинный Вермеер Подлинный Вермеер
Киноафиша Фильмы Подлинный Вермеер Отзывы о фильме «Подлинный Вермеер»
A Real Vermeer Подлинный Вермеер 2017 / Нидерланды / Бельгия / Люксембург
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Подлинный Вермеер»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Художник Хан ван Мегерен совершает главную и фатальную ошибку в своей жизни – влюбляется в актрису Йоланку Лакатос, жену искусствоведа Абрахама Бредиуса. Путем длительных уговоров и просьб она все-таки соглашается стать его музой и попозировать, а ее муж за это делает все, чтобы о Мегерене никто больше не вспомнил и не восхитился его талантом. Художник бросает привычную жизнь и уезжает. Он долго не может прийти в себя, а затем, вновь встретив Йоланку, решает проучить заносчивых критиков.…

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Potekhin 25 марта 2018, 14:08
Оценка
Фильм понравился. Интересная историческая фабула, трогательная личная история художника и близких ему людей, ярко сыгранные мучения творца, убедительно воссозданный дух времени и места - Западной Европы 1920-х - 1940-х.
25 марта 2018, 14:08 Ответить
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