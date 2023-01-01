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Комната
Комната, 2003: актеры и роли
The Room
Комната
2003 / США
3.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 3.6
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Комната, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Томми Вайсо
Tommy Wiseau
В ролях
Томми Вайсо
Tommy Wiseau
Грег Сестеро
Greg Sestero
Джульетт Даниэль
Филип Халдиман
Philip Haldiman
Кэролин Миннотт
Робин Пэрис
Майк Холмс
Mike Holmes
Дэн Джанджиджиан
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