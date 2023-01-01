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Комната Комната
Киноафиша Фильмы Комната Комната, 2003: актеры и роли
The Room Комната 2003 / США
3.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.6
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Комната, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Томми Вайсо Томми Вайсо Tommy Wiseau
В ролях
Томми Вайсо Томми Вайсо Tommy Wiseau Грег Сестеро Грег Сестеро Greg Sestero Джульетт Даниэль Филип Халдиман Philip Haldiman Кэролин Миннотт Робин Пэрис Майк Холмс Mike Holmes Дэн Джанджиджиан
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