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Черная суббота, или Три лица страха
Черная суббота, или Три лица страха, 1963: актеры и роли
I tre volti della paura
Черная суббота, или Три лица страха
1963 / Италия / Франция
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Черная суббота, или Три лица страха, 1963: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марио Бава
Mario Bava
В ролях
Мишель Мерсье
Michèle Mercier
Лидия Альфонси
Lidia Alfonsi
Борис Карлофф
Boris Karloff
Марк Дэймон
Mark Damon
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