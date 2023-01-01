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Черная суббота, или Три лица страха
Киноафиша Фильмы Черная суббота, или Три лица страха Черная суббота, или Три лица страха, 1963: актеры и роли
I tre volti della paura Черная суббота, или Три лица страха 1963 / Италия / Франция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Черная суббота, или Три лица страха, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Марио Бава Mario Bava
В ролях
Мишель Мерсье Мишель Мерсье Michèle Mercier Лидия Альфонси Lidia Alfonsi Борис Карлофф Борис Карлофф Boris Karloff Марк Дэймон Mark Damon
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