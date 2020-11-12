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Постер фильма Калтики, бессмертный монстр
5.9
Киноафиша Фильмы Калтики, бессмертный монстр
5.9

Калтики, бессмертный монстр

, 1959
Caltiki, the Immortal Monster / Caltiki - il mostro immortale
США, Италия / ужасы, триллер, приключения, фантастика / 18+
Постер фильма Калтики, бессмертный монстр
5.9

О фильме

В центре мексиканских джунглей археологическая экспедиция атакована монстром, который уже убил нескольких человек среди местного населения. Оказывается, это чудовище по имени Калтики, повинующееся богине любви племени майя, охраняет несметные сокровища своего ушедшего в небытие народа. Биологу Джону Филдингу удается убить воскресшего монстра…

В ролях

Джон Меривэйл
Prof. John Fielding
Диди Перего
Жерар Хертер
Max Gunther
Даниэла Рокка
Linda
Джакомо Росси-Стюарт
Prof. Rodríguez's Assistant
Didi Sullivan
Ellen Fielding
Vittorio André
Prof. Rodríguez
Даниэле Варгас
Bob
Артуро Доминичи
Nieto
Нерио Бернарди
Police Inspector
Gail Pearl
Indian Dancer
Режиссер Риккардо Фреда, Марио Бава
Сценарист Filippo Sanjust
Композитор Роберто Николози
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Италия
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 7 августа 1959
Дата выхода
7 августа 1959 Италия
19 сентября 1960 США
Производство Galatea Film, Climax Pictures, Lux Film
Другие названия
Caltiki il mostro immortale, Caltiki, the Immortal Monster, Caltiki: The Immortal Monster, Caltiki, le monstre immortel, Caltiki - nieśmiertelny potwór, Caltiki - Rätsel des Grauens, Caltiki het onsterfelijke monster, Caltiki, el monstruo inmortal, Caltiki, het mensverterende monster, Caltiki, o Monstro Imortal, Le monstre immortel, To teras pou xefyge apo tin Kolasi, Калтики, бессмертный монстр, 不死魔怪, Caltiki the Undying Monster

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Bob [«коренного» обряда очищения, который невероятно проводят только африканцы]
[действие происходит на вулкане в южной Мексике]
Bob , с невероятным стриптизом белой женщины в гриме чернокожей] Что за чёрт творят эти туземцы сегодня вечером?

Отзывы о фильме

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