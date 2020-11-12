Caltiki, the Immortal Monster / Caltiki - il mostro immortale
США, Италия / ужасы, триллер, приключения, фантастика / 18+
5.9
О фильме
В центре мексиканских джунглей археологическая экспедиция атакована монстром, который уже убил нескольких человек среди местного населения. Оказывается, это чудовище по имени Калтики, повинующееся богине любви племени майя, охраняет несметные сокровища своего ушедшего в небытие народа. Биологу Джону Филдингу удается убить воскресшего монстра…
ПроизводствоGalatea Film, Climax Pictures, Lux Film
Другие названия
Caltiki il mostro immortale, Caltiki, the Immortal Monster, Caltiki: The Immortal Monster, Caltiki, le monstre immortel, Caltiki - nieśmiertelny potwór, Caltiki - Rätsel des Grauens, Caltiki het onsterfelijke monster, Caltiki, el monstruo inmortal, Caltiki, het mensverterende monster, Caltiki, o Monstro Imortal, Le monstre immortel, To teras pou xefyge apo tin Kolasi, Калтики, бессмертный монстр, 不死魔怪, Caltiki the Undying Monster
Рейтинг фильма
5.9
Оцените13 голосов
5.9IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Цитаты
Bob[«коренного» обряда очищения, который невероятно проводят только африканцы]
[действие происходит на вулкане в южной Мексике]
Bob, с невероятным стриптизом белой женщины в гриме чернокожей] Что за чёрт творят эти туземцы сегодня вечером?
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