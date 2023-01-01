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Просто кровь Просто кровь
Киноафиша Фильмы Просто кровь Просто кровь, 1984: актеры и роли
Blood Simple Просто кровь 1984 / США
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Просто кровь, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Коэн Джоэл Коэн Joel Coen Итан Коэн Итан Коэн Ethan Coen
В ролях
Джон Гец Джон Гец John Getz Фрэнсис МакДорманд Фрэнсис МакДорманд Frances McDormand Дэн Хедайя Дэн Хедайя Dan Hedaya М. Эммет Уолш
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